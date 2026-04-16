Россиянин избил подростка железной ложкой для обуви, игнорируя его истошные крики

В городе Ачинске Красноярского края мужчина избил 13-летнего подростка металлической ложкой для обуви. Школьнику потребовалась медицинская помощь, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.

Мальчик 2012 года рождения самостоятельно обратился за помощью к врачам. На его теле зафиксированы телесные повреждения. Подросток пояснил, что травмы ему нанес неизвестный мужчина. После оказания помощи подростка отпустили домой.

С заявлением в полицию обратилась мать мальчика. Она рассказала, что ее сын с друзьями находились в подъезде жилого дома, где встретили неизвестного мужчину. Тот, решив прогнать молодежь из подъезда, взял металлическую ложку для обуви и, догнав одного из ребят, нанес ему удары. На видео, опубликованном Telegram-каналом SHOT, можно увидеть, что подросток упал на землю. В этот момент мужчина несколько раз с силой ударил его по телу. Мальчик истошно кричит и плачет, но его крики не останавливают незнакомца.

В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье о совершении хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего.

До этого житель Екатеринбурга жестоко избил 13-летнего подростка, который случайно сбил с ног его жену на горке. Мальчик еще не успел подняться и принести извинения, как супруг женщины принялся его избивать. Лежа на снегу, подросток закрывал лицо руками, однако все равно получил множественные ушибы, перелом носа, черепно-мозговую травму, перелом ребер, а также сотрясение головного мозга. Школьника отправили в больницу, а нападавшего объявили в розыск.

Ранее в Воронеже мужчина избил ребенка за то, что тот попал в него снежком.