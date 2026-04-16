Стало известно, куда москвичи поедут на майские

В 2026 году москвичи чаще выбирают внутрироссийские направления на майские праздники (1–11 мая), на их долю приходится 73% бронирований. Это следует их исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», которое есть в распоряжении «Москвы 24».

Среди наиболее востребованных городов оказались Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Сочи, Смоленск, Волгоград и Зеленоградск. Аналитики установили, что чаще всего жители столицы отправляются в путешествие без детей (52% опрошенных). На семейные поездки пришлось 22%, на соло — 16%, на компании взрослых от трех человек — 10%.

«При бронировании размещения по России на майские праздники жители Москвы чаще всего выбирают апартаменты – на них приходится 29% бронирований. На отели без звезд – 21%, на трехзвездочные отели – 19%, на четырехзвездочные – 14%, на гостевые дома – 7%, на двухзвездочные отели – 4%, на пятизвездочные – 3%, на хостелы – 2%, на кемпинги, глэмпинги и коттеджи – 1%», – говорится в исследовании.

При этом 27% бронирований пришлось на зарубежные направления, чаще всего москвичи выбирают Белоруссию, Узбекистан, Турцию, Армению, Грузию, Италию, Японию, Китай, Казахстан и Таиланд.

В пресс-службе сервиса Купибилет «Газете.Ru» до этого сообщили, что спрос на перелеты в Белоруссию в целом снизился на 12% за полгода. После высокого уровня в октябре наблюдалось заметное падение: в ноябре спрос сократился почти на 20%, а в декабре еще на 14%.

