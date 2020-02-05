На границе РФ и Китая откроют временный коридор для эвакуации россиян

На границе России и Китая в Амурской области 5 февраля организуют временный транспортный коридор через закрытый из-за коронавируса пункт пропуска Благовещенск-Хэйхэ для эвакуации из Китая россиян, а также граждан КНР, имеющих вид на жительство в России, передает РИА «Новости».

Кроме того, через временный коридор будет осуществлен выезд китайцев из России в Хэйхэ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 704 человек, 427 человек погибли, а также 727 вылечились.

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