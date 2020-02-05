Минобороны: второй самолет ВКС с эвакуируемыми россиянами вылетел из Уханя
Еще один самолет Воздушно-космических сил, на борту которого находятся эвакуируемые россияне вылетел из Уханя в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Уточняется, что на борту самолета находятся 64 человека, которых сопровождают военные медики и специалисты Минобороны.
Ранее вечером 4 февраля из Уханя вылетел первый самолет с 82 россиянами.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 704 человек, 427 человек погибли, а также 727 вылечились.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Самолет ВКС с эвакуируемыми российскими гражданами вылетел из Уханя
— Для эвакуированных из Китая россиян создан центр карантина под Тюменью