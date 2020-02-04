Нарколог Минздрава рассказал, почему бокал вина за ужином опасен для россиян

Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, какую опасность может представлять для россиян употребление одного бокала вина за ужином, передает радио Sputnik.

По его словам, на жителей Европы вино влияет иначе чем, проживающих в России, так как Средиземноморский климат совсем другой. Специалист отметил, что жара помогает быстрее выводить алкоголь из организма.

Также, по мнению нарколога, тысячелетняя традиция употребления вина могла повлиять на гены жителей средиземноморских стран.

Брюн отметил, что они более устойчивы к данному напитку. Но людям в целом следует обратить внимание на индивидуальные особенности. Так, у некоторых женщин и мужчин ежедневное употребление бокала вина уже может вызвать зависимость.

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