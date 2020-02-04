В Бельгии и Малайзии зафиксированы первые случаи заражения граждан коронавирусом

В Бельгии и Малайзии зафиксированы первые случаи заражения собственных граждан коронавирусом, передает РИА «Новости».

В Бельгии заболела гражданка, эвакуированная из китайского Уханя. Всего из КНР вернулись домой девять человек, все прошли осмотр в военном госпитале.

Отмечается, что состояние заразившейся стабильное, ее перевели для дальнейших наблюдений в больницу в Брюсселе.

В Малайзии о первом случае заражениям среди граждан новым типом пневмонии сообщил министр здравоохранения Малайзии Дзулкефли Ахмад. По его словам, общее число заболевших в стране достигло десяти человек.

Заразившимся малазийцем оказался 41-летний мужчина. Его состояние стабильное, он лечится в больнице города Куала-Лумпур. Его семья также будет под домашним наблюдением две недели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 438 человек, 425 человек погибли.

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