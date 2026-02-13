США нашли альтернативу Китаю по поставкам редкоземельных металлов

Вашингтон рассматривает Казахстан как альтернативный Китаю источник поставок редкоземельных минералов. Об этом заявила журналистам посол США в Казахстане Джули Стаффт, пишет ТАСС.
«Да, я думаю, что, когда я проводила свое первое исследование о Казахстане, больше всего меня удивило то, насколько богата полезными ископаемыми эта страна», — ответила она на соответствующий вопрос.
Стаффт добавила, что у Казахстана много редкоземельных минералов. Она отметила, что ее целью является расширение сотрудничества между Соединенными Штатами и Казахстаном. В данный момент Вашингтон не является одним из главных торговых партнеров Астаны, однако надеется, что ситуация изменится.
До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты в рамках новых соглашений направят в Демократическую Республику Конго (ДРК) и Руанду компании для добычи редкоземельных металлов. Президент США отметил, что это только два из многих новых соглашений, связанных с поставками минерального сырья, которые заключила его администрация в 2025 году.
