Власти Кипра намерены прослушивать телефонные разговоры для борьбы с преступностью

Кабмин Кипра одобрил законопроект о прослушивании властями телефонных разговоров
Reuters

Правительство Республики Кипр одобрило законопроект, разрешающий властям прослушивать телефонные разговоры граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции и общественного порядка государства.

По словам президента страны Никоса Христодулидиса, власти предоставляют правоохранительным органам «мощное оружие» для «предотвращения преступлений и эффективного расследования серьезных правонарушений». При этом инструмент этот они будут использовать под строгим контролем и в строгом соответствии с защитой фундаментальных прав человека, заверил глава государства.

Данный законопроект призван укрепить способность государства бороться с организованной преступностью. Согласно законопроекту, телекоммуникационные компании обяжут предоставлять полиции немедленный технический доступ к своим системам после выдачи судом соответствующего ордера.

По информации кипрского бюро печати и информации, Христодулидис пояснил, что данный законопроект является принципиальной поправкой к конституции, которая была внесена на основе «рекомендаций группы сотрудников Федерального бюро расследований» [США]. В бюро уточнили, что сотрудники ФБР были приглашены на Кипр для того, чтобы усилить возможности кипрских властей в борьбе с преступностью.

Билль направлен на утверждение в парламент Кипра.

До этого сообщалось, что финская разведка заявила о праве на ведение слежки в жилых помещениях.

Ранее стало известно, что немецкая разведка прослушивала звонки Обамы, Хиллари Клинтон и американских военных.
 
