Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Трамп призвал Зеленского двигаться «в направлении мира»

Трамп: для Зеленского открывается прекрасная возможность достичь мира
Denis Balibouse/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен предпринять усилия по достижению мирного соглашения, и имеет для этого все возможности. Слова главы Белого дома приводит РИА Новости.

По словам Трампа, Россия также проявляет заинтересованность в урегулировании конфликта на Украине.

«Зеленский должен двигаться (к миру. — прим. ред.). Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому придется двигаться. У нас есть прекрасная возможность. Он должен действовать», — заявил Трамп журналистам.

13 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что следующий раунд переговоров, посвященных решению украинского кризиса, пройдет в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в Женеве. По словам Пескова, выбор швейцарского города обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

Ранее Зеленский определил состав делегации Украины на переговорах с Россией в Женеве
 
Теперь вы знаете
Дал автограф Путину, а затем написал о нем 20 книг. Неожиданные факты о президенте от Роя Медведева
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!