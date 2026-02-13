Трамп призвал Зеленского двигаться «в направлении мира»

Трамп: для Зеленского открывается прекрасная возможность достичь мира

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен предпринять усилия по достижению мирного соглашения, и имеет для этого все возможности. Слова главы Белого дома приводит РИА Новости.

По словам Трампа, Россия также проявляет заинтересованность в урегулировании конфликта на Украине.

«Зеленский должен двигаться (к миру. — прим. ред.). Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому придется двигаться. У нас есть прекрасная возможность. Он должен действовать», — заявил Трамп журналистам.

13 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что следующий раунд переговоров, посвященных решению украинского кризиса, пройдет в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в Женеве. По словам Пескова, выбор швейцарского города обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

