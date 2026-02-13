Размер шрифта
Общество

Мигранта будут судить в Москве за изнасилование знакомой в 2012 году

В Москве мигранта будут судить за изнасилование знакомой в 2012 году
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Москве будут судить мигранта, который изнасиловал знакомую 14 лет назад. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел ночью 21 сентября 2012 года на Аминьевском шоссе. Двое мужчин напали на знакомую девушку и изнасиловали ее. После этого они украли у пострадавшей мобильный телефон и скрылись с места происшествия, злоумышленников поймать не удалось.

Во время работы с нераскрытыми преступлениями прошлых лет правоохранители повторно изучили это дело и назначили современные судебные экспертизы по изъятым тогда вещественным доказательствам. Стражам порядка удалось установить причастность к преступлению иностранца 1989 года рождения — мужчине предъявили обвинение.

В данный момент уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ и ч. 1 ст. 161 УК РФ передано в суд. Расследование в отношении соучастника фигуранта дела выделили в отдельное производство, сейчас его ищут.

Ранее двое мужчин изнасиловали и забили женщину в Подмосковье.
 
