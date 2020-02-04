Полиция задержала банду автомобильных мошенников, укравших более 100 млн рублей

Сотрудники полиции задержали автомобильных мошенников, причинивших ущерб гражданам на 100 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По данным ведомства, от ухищрений злоумышленников пострадали более 300 человек. Преступники действовали с 2017 года в Москве, Белгороде, Орле и Курске.

Мошенники зарегистрировали несколько юридических лиц и арендовали помещения, в которых устроили автосалоны. Они брали у клиентов машины с сопроводительными документами под реализацию, заверив продать их в быстро и на выгодных условиях. Однако выполнять свои обязательства они не собирались.

В конечном счете граждане лишались своих автомобилей и денег. Сумма причиненного ущерба превысила 100 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Шестеро фигурантов заключены под стражу, еще двое объявлены в розыск.

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