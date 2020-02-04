Приземлившийся в Уфе самолет выкатился за ВПП при развороте

Самолет после посадки в Уфе, выполняя разворот, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Лайнер с 183 пассажирами и 6 членами экипажа приземлился в 07.24 по местному времени. После приземление самолет выполнял разворот и выкатился за пределы полосы.

«Самолет после начала движения на минимальной скорости сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия», — уточнили в пресс-службе.

После случившегося на место прибыли сотрудники аэропорта и отбуксировали самолет на стоянку.

В результате этого следующий рейс на этом самолете был задержан почти на три часа.

Данных по пострадавших в настоящее время нет.

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