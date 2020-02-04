Смертность от коронавируса в Китае составляет 2,1% от общего числа заразившихся

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что доля летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%. Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на то что количество новых случаев заражения коронавирусом увеличивается, смертность в Китае очень низкая - всего 2,1%», — сказала представитель ведомства.

Она добавила, что этот показатель значительно ниже показателей смертности от таких заболеваний, как лихорадка Эбола, атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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