Неизвестный открыл стрельбу в университете в Техасе

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Carlo Allegri/Reuters

Неизвестный открыл стрельбу в одном из общежитий Техасского университета A&M, сообщается на странице полиции кампуса в Twitter.

По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще один госпитализирован с ранением.

Студентам и сотрудникам университета рекомендовано оставаться в укрытиях, на месте работает полиция.

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