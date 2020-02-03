Неизвестный открыл стрельбу в университете в Техасе

Неизвестный открыл стрельбу в одном из общежитий Техасского университета A&M, сообщается на странице полиции кампуса в Twitter.

По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще один госпитализирован с ранением.

Студентам и сотрудникам университета рекомендовано оставаться в укрытиях, на месте работает полиция.

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