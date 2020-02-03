Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде

В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.

Крест расположен но холме на Белой горе, он установлен в честь павших в Курской битве. Памятник виден издалека, площадка вокруг креста является панорамной.

Отмечается, что на кресте обнаружено тело 20-летнего мужчины. По данным СМИ, предсмертной записки у него не обнаружено.

На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства инцидента выясняются.