Брошенных в Шереметьево детей определили в школу и детсад

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Администрация Комсомольска-на-Амуре помогла устроить в школу и детский сад мальчиков, которых до этого отец бросил одних в Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на администрацию города.

Отмечается, что эти учреждения расположены во дворе дома бабушки, которая взяла опеку над детьми.

«На выходных бабушка мальчиков, на которую оформлена временная опека, осмотрела детский сад, который будет посещать младший ребёнок, а также встретилась с директором школы, куда будет ходить старший. Дети устроены, учебники и тетради для старшего ребёнка есть», — рассказали в городской администрации.

Ранее мальчики прибыли в Хабаровск.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту двух сыновей пяти и семи лет. В рюкзаке одного из них была найдена записка, в которой отец попросил на время отправить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Решение оставить детей он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием другого выхода.

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