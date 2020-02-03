СМИ: инцидент в Генте не является терактом

Инцидент в бельгийском Генте на текущий момент не признан терактом. Об этом сообщает RTL со ссылкой на прокуратуру Восточной Фландрии.

Отмечается, что пока прокуратура не предоставила другой информации по данному поводу.

«В данный момент нет никаких указаний на то, что инцидент, произошедший в воскресенье вечером в Генте, носит террористический характер», — говорится в сообщении.

Ранее женщина в бельгийском Генте напала с ножом на двух человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На западе Бельгии на прохожих напала женщина с ножом