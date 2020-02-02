В Москве стали женить людей ночью
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Первые ночные регистрации браков состоялись в ночь с 1 на 2 февраля во Дворце бракосочетания № 1. Об этом ТАСС рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.
По ее словам, в самом популярном ЗАГСе прошел ночной режим регистрации браков. Ночные регистрации в выходные дни позволят большему числу пар заключать брак в красивом месте.
По мнению новоиспеченных супругов, которые зарегистрировали свой брак в ночное время, дополнительный режим работы ЗАГСа будет пользоваться большой популярностью у молодых людей.
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