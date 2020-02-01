Почти 1,7 тысяч человек проверили на коронавирус в Москве 31 января

Почти 1,7 тысяч человек проверили на наличие коронавируса в столице 31 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

Уточняется, что заболевших не было выявлено.

С 29 января в гостиницах, где проживает большинство китайских граждан, начали дежурить мобильные бригады московского департамента здравоохранения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, коронавирусом нового типа заражены более 11 тысяч человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 272 — вылечились.

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