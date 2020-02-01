В Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах

В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Отмечается, что документ был наплавлен в профильный комитет по образованию и науке председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Ранее Путин предложил сформировать в регионах систему закупки местных продуктов в школы для того, чтобы у учеников начальных классов было горячее питание.

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