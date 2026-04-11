«Балтика» сделала заявление об операции Талалаева

В «Балтике» сообщили, что операция Андрея Талалаева прошла успешно

Пресс-служба калининградской «Балтики» сообщила, что операция Андрея Талалаева, которому удалили 20 сантиметров кишечника, прошла успешно.

«Операция прошла по плану, самочувствие Андрея Викторовича положительное. На следующей неделе исходя из показателей здоровья будет приниматься решение о выписке», — говорится в сообщении.

24 марта Талалаев заявил, что не испытывает уважения к швейцарскому специалисту Фабио Челестини, работающему в ЦСКА.

Так наставник балтийцев ответил на вопрос о возможном рукопожатии с тренером столичной команды после конфликта, случившегося в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Инцидент произошел, когда в концовке матча 21-го тура чемпионата России Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило футболиста московской команды Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста.

Ранее в «Балтике» запросили полный текст по решению о дисквалификации Талалаева.