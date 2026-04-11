Российский губернатор объяснил, почему нельзя допустить появления ЯО на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский с высокой долей вероятности применит ядерное оружие (ЯО), если оно будет передано Киеву. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Если ему (Зеленскому. — «Газета.Ru») дадут возможность воспользоваться ядерными боеприпасами — там обедненный уран может быть высокоточный или вообще на самом деле ядерное оружие, — опасность его применения и принятие им решения [о применении] высока и вероятна», — сказал глава региона.

В связи с этим он подчеркнул, что появления ядерного оружия на Украине допустить нельзя.

10 апреля Зеленский в своем Telegram-канале написал, что Украине не следовало отказываться от ядерного оружия. По мнению главы государства, решение Киева передать соответствующее оружие Москве было ошибкой.

В конце марта украинский лидер заявил, что западные партнеры должны предоставить Киеву ядерное оружие в рамках гарантий безопасности. Зеленский обратил внимание, что Россия является ядерной державой, и именно поэтому многие уверены в неспособности Украины одержать победу в конфликте.

