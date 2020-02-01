В Калмыкии выявлена вспышка африканской чумы свиней

В районе поселка Южный в Калмыкии обнаружили очаг инфицирования африканской чумы свиней среди диких кабанов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника отдела ветеринарного контроля и надзора районного управления Россельхознадзора Елену Бадмаеву.

Поясняется, что на территории Чограйского водохранилища обнаружены туши четырех павших животных.

По словам Бадмаевой, павшие животные уничтожены.

Она отметила, что к инфицированному объекту возможен доступ только ветеринаров, так как там введен карантин.