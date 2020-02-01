В Казахстане задержана распространявшая слухи о коронавирусе женщина

В Актюбинской области Республики Казахстане в полиция задержала женщину, которая распространяла ложную информацию о коронавирусе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Уточняется, что женщина работала в фармацевтической компании. Она распространяла ложную информацию посредством мессенджера WhatsApp.

Также отмечается, что за распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и информационно-коммуникационных сетей в Казахстане предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ или лишения свободы на срок до трех лет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, коронавирусом нового типа заражены более 11 тысяч человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 272 — вылечились.