Минздрав выпустил памятку о симптомах и мерах защиты от коронавируса

Минздрав опубликовал памятку, где рассказывается о симптомах нового типа коронавируса и способах избежания заражения им, передает РИА «Новости».

В памятке отмечается, что вирус передается воздушно-капельным, а также контактным путем, в частности, при рукопожатии.

Основными симптомами названы повышенная утомляемость, тяжесть в грудной клетке, заложенность носа, кашель, боль в горле и мышцах, температура и озноб.

Для сведения к минимуму рисков заражения врачи советуют: не покидать страну, избегать массовых мероприятий, чаще мыть руки, применять медицинские маски, а также избегать взаимодействия с людьми с вышеперечисленными симптомами.

В случае обнаружения данных признаков рекомендуется обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что заболевшие данным вирусом выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших являются гражданами Китая.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом почти 10 тысяч человек.

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