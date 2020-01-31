Названо число россиян в Ухане и провинции Хубэй

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что по предварительным данным, в китайском Ухане в настоящее время находятся 300 россиян, передает «Интерфакс».

При этом, в провинции Хубэй — 341 россиян.

По ее словам, более точная информация будет в течение пятницы, 31 января.

Ранее сообщалось, что заболевшие данным вирусом выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших являются гражданами Китая.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом более 9 тысяч человек.

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