«Хезболла» заявила об отступлении «оставшихся» солдат Израиля на юге Ливана

Ливанское движение «Хезболла» сообщило в Telegram-канале об отступлении Израиля после столкновений в городе Эль-Хиям на юге Ливана.

В посте уточняется, что «оставшиеся» израильские солдаты и техника отошли к холму Эль-Хамамис.

28 февраля Соединенные Штаты совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп объяснил удары по Исламской Республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера страны Али Хаменеи, он не выжил.

В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. А Израиль, кроме Исламской Республики, атакует инфраструктуру проиранской шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана и начал там наступательную операцию.

Ранее «Хезболла» уничтожила израильский танк российской ракетой.