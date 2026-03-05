Фултонскую речь экс-премьера Британии Уинстона Черчилля в 1946 году «вряд ли можно» сравнивать с Мюнхенской речью президента РФ Владимира Путина в 2007 году, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по случаю 80-летия бывшего главы правительства Соединенного Королевства.

По мнению представителя Кремля, Фултонская речь была руководством к конфронтации.

«Мюнхенская речь была призывом — призывали опомниться», — сказал Песков.

Что такое Фултонская речь? 5 марта 1946 года Уинстон Черчилль во время выступления в американском городе Фултон объявил о новом противостоянии — между Западом и СССР. Выражение «железный занавес», которое содержалось в речи, стало главным символом начала «холодной войны». Политик перечислил столицы стран Восточной Европы, попавшие в «сферу советского влияния». По мнению Черчилля, именно отсюда исходила главная угроза международной стабильности. Основной его аудиторией в Фултоне были студенты и профессора колледжа. Для небольшого заштатного города с населением 8 тыс. чел. выступление Черчилля, звезды мировой политики, было грандиозным событием. Однако даже они не подозревали, что эта речь станет вершиной экс-премьера как полемиста и оратора и определит ход истории. Реакция руководства СССР на Фултонскую речь не заставила себя долго ждать. 14 марта в интервью газете «Правда» Сталин счел ее опасным актом, рассчитанным на то, «чтобы посеять семена раздора между союзными государствами». Самого Черчилля советский лидер назвал «поджигателем войны» и даже сравнил недавнего союзника с Гитлером.

Ряд западных обозревателей считают Мюнхенскую речь Путина «российским ответом» на Фултонскую речь Черчилля. В ней российский лидер обвинил Запад примерно в том же, в чем Черчилль обвинил СССР. По словам Путина, после распада Советского Союза США пытаются распространить свое влияние на весь мир, и противостоять этому может только Устав ООН.

Бывший заместитель главы МИД России Анатолий Адамишин, который сделал дипломатическую карьеру в разгар холодной войны, заявил «Газете.Ru», что смысл этого выступления «кардинально отличался» от Фултонского. Хотя речь в Мюнхене была воспринята международным сообществом как жесткая и конфликтная, она предупреждала об опасности новой конфронтации между Западом и РФ. Дипломат обратил внимание на то, что Путин говорил о необходимости предотвратить конфликт, а не начать его.

Ранее Путин рассказал, как готовил Мюнхенскую речь.