Наука

В России создали ИИ для регистрации лекарств и их быстрого вывода на рынок

ICL SOFT создала ИИ для регистрации и быстрого вывода на рынок России лекарств
Александр Гальперин/РИА Новости

Специалисты IT-компании ICL SOFT создали ИИ-ассистента «ICL Аккорд», который помогает готовить, обновлять и сопровождать регистрационные досье в соответствии с требованиями ЕАЭС к лекарствам. Это поможет быстрее выводить новые лекарства на российский рынок, рассказали «Газете.Ru» в ICL SOFT.

Искусственный интеллект автоматизирует ключевые процессы — проверяет все компоненты регистрационного досье, объединяет данные из разных источников, контролирует их полноту и согласованность, предупреждает о рисках и помогает формировать ответы регулятору, в том числе на основе анализа предыдущих кейсов. Благодаря самообучению ассистента точность растет с каждым использованием, повышая эффективность работы.

Пользователю достаточно предоставить системе файлы — ассистент формирует отчет с рекомендациями и берет на себя значительную часть рутинных задач.

Сокращение сроков вывода продукта на рынок происходит за счет снижения человеческого фактора и минимизации доработок, что ускоряет процесс одобрения. Кроме того, продукт помогает сэкономить ресурсы — решение сокращает затраты на подготовку ответов регуляторам на 25% и высвобождает до 30% времени сотрудников.

«Фармацевтическая отрасль сегодня находится на пороге масштабной трансформации: скорость вывода препаратов на рынок напрямую влияет на здоровье общества и экономику страны. Внедрение ИИ-решений ускоряет доступ пациентов к современным лекарственным средствам», — объяснил директор по продуктовой и заказной разработке ICL SOFT Виктор Мясников.

Ранее в Госдуме прошел круглый стол, на котором обсудили внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в процедуру регистрации медицинских изделий, в частности для медицинской реабилитации.

 
