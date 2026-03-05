Иранская ракета уклонилась от перехвата израильских систем ПВО и попала на видео

Иранская ракета смогла уклониться от перехватчиков и ударить по Тель-Авиву

28 февраля, в первый день начала военного конфликта на Ближнем Востоке, иранская баллистическая ракета смогла уклониться от израильских ракет-перехватчиков и ударить по Тель-Авиву. Видео этого инцидента размещено в социальных сетях.

На кадрах две практически одновременно стартующие израильские ракеты-перехватчики стремительно приближаются к иранской ракете, а затем подрываются в непосредственной близости от нее. Но перехват не состоялся, и через несколько секунд иранская ракета ударила по городской застройке, произошел сильный взрыв.

5 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке гиперзвуковыми ракетами и беспилотниками аэропорта Бен-Гурион и здания министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп объяснил удары по Исламской Республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее американский Patriot трижды промахнулся по иранской ракете.