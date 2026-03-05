Размер шрифта
Россиянки стали позитивнее относиться к импульсивным покупкам

Число сторонниц импульсивных покупок среди россиянок выросло почти втрое
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году отношение россиянок к спонтанным тратам заметно изменилось. Доля опрошенных женщин, считающих импульсивные покупки допустимым способом поощрить себя и снять стресс, достигла 62% — это почти в три раза больше, чем годом ранее. Такие данные приводит финансовый маркетплейс «Сравни» по итогам опроса (есть у «Газеты.Ru»).

Рост лояльности к незапланированным расходам происходит на фоне укрепления личных накоплений. Если в 2025 году сбережения имели 50% участниц исследования, то сейчас — уже 64%. Таким образом, увеличение «подушки безопасности» сопровождается более спокойным отношением к тратам на себя.

Существенно изменилось и эмоциональное восприятие расходов. Если год назад 51% женщин испытывали чувство вины из-за импульсивных покупок, то теперь таких лишь 16%. При этом 62% респонденток открыто называют спонтанный шопинг эффективным способом борьбы со стрессом. Доля тех, кто принципиально избегает незапланированных трат, снизилась с 27 до 22%.

Одновременно усиливается финансовая дисциплина. Доля женщин, которые заранее планируют бюджет, выросла до 33%, на 11 процентных пунктов за год. О своей финансовой грамотности заявили 37% опрошенных. При этом число тех, кто только осваивает основы управления личными финансами, сократилось до 14%, а планирующих заняться этим в будущем — до 49%.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиянок.

Ранее сообщалось, что размер оптимальной финансовой подушки вырос.

 
