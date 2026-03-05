Кардиолог предупредила о критически опасном действии первой помощи

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Ануш Аветисян в беседе с «Газетой.Ru» разоблачила распространенный миф о том, что нитроглицерин нужно принимать при любой боли в сердце, и объяснила, почему такое решение может быть смертельно опасным.

«Представьте такую ситуацию: вы в кабинете у врача-кардиолога, а пациент напротив с тревогой рассказывает, как при боли в груди принял таблетку нитроглицерина и ему помогло. Давайте разберемся, почему нитроглицерин — не панацея от всех болей в груди, а мощное лекарство с большим риском для здоровья, и что действительно спасает при боли в сердце», — отметила специалист.

По ее словам, нитроглицерин — это не просто таблетка, а «настоящее химическое чудо» — вещество, способное в считанные минуты изменить ситуацию. Интересный факт: нитроглицерин был разработан в XIX веке как взрывчатое вещество и нашел вторую жизнь в медицине. Под языком препарат всасывается мгновенно, всего за несколько минут расслабляет гладкие мышцы сосудов, расширяет их просвет, за счет этого снижается нагрузка на сердечную мышцу, улучшается приток кислорода к миокарду, и боль от стенокардии отступает. Для настоящей сердечной боли — звучит идеально.

Однако, подчеркнула Аветисян, боль в грудной клетке далеко не всегда связана с сердцем.

«Представьте молодого человека, который после пробежки или стресса почувствовал колющую боль в груди. Он принял нитроглицерин — и ничего. Почему? Потому что боль в грудной клетке редко бывает только сердечной», — пояснила она.

Как объяснила врач, часто под маской «сердечной» боли скрываются другие проблемы. Это могут быть дорсопатия грудного отдела позвоночника или межреберная невралгия, которые вызывают острую, стреляющую боль, усиливающуюся при движении и глубоком вдохе. Жжение в области сердца может быть связано с обострением гастрита, язвы или рефлюкса. Колющая боль при дыхании возможна при плеврите, пневмонии или астме. Наконец, паническая атака сопровождается внезапным страхом, потливостью, учащенным сердцебиением и болью в груди.

В таких случаях нитроглицерин может быть особенно опасен.

«Его главный эффект — падение артериального давления. Если у вас уже низкое артериальное давление, препарат нитроглицерина может вызвать синкопальное состояние (обморок), выраженное головокружение или сильную головную боль. А если вы принимаете гипотензивные средства, препараты от мигрени (триптаны) или даже средства для потенции — сочетание может спровоцировать резкий коллапс, шок или остановку сердца. Не рискуйте!» — предупредила кардиолог.

Говоря о правильной тактике при боли в груди, Аветисян подчеркнула, что первое правило — безопасность. Необходимо прекратить физическую нагрузку, сесть, расстегнуть тесную одежду и обеспечить приток свежего воздуха. Затем важно оценить симптомы: боль давящая, жгучая или сжимающая, отдает в левую руку, шею, челюсть или спину, длится дольше 5–10 минут, сопровождается одышкой, холодным липким потом, тошнотой, страхом смерти — это «красные флаги» сердечного приступа.

В такой ситуации нужно немедленно вызывать скорую помощь по номеру 103 и не ждать, пока «пройдет само». Если нет аллергии и кардиолог не запрещал, можно разжевать и проглотить 150–300 мг аспирина — это первая помощь, пока врачи в пути.

«Помните: нитроглицерин принимается только по назначению врача, при подтвержденной ишемической болезни сердца. А при сомнениях лучше перестраховаться и вызвать специалистов. Ваша жизнь дороже любой таблетки», — заключила Аветисян.

