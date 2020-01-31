Таиланд подтвердил первый случай передачи коронавируса от человека человеку

В Таиланде был зафиксирован первый случай передачи нового коронавируса от человека к человеку внутри страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя здравоохранения.

По его данным, местный таксист заразился от больного путешественника из Китая.

«Заразившийся тайский человек не бывал в Китае», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущие случаи заражения коронавирусом в Китае были зафиксированы либо среди китайских туристов, либо у местных жителей, которые посещали Китай.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом более 9 тысяч человек. Погибли уже 213 человек.

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