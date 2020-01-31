Посольство РФ в Китае: среди заразившихся коронавирусом нет граждан России

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Среди заразившихся новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй нет граждан России, сообщается на сайте российского посольства в Пекине.

По данным посольства, на территории провинции находятся 183 гражданина России, из них 123 человека пребывают в городе Ухань. Ни у кого из них не выявлено заражения коронавирусом или подозрения на заражения.

Дипломатическое ведомство просит всех россиян, находящихся в провинции Хубэй, выйти на связь и сообщить свои контактные данные.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом более 9 тысяч человек. Известно о 213 случаев летального исхода.

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