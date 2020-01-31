Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве

Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель «Four Seasons», расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Недомогание почувствовали четырнадцать человек, у восьми из них температура тела превышает 39°C. Среди заболевших есть дети.

В настоящее время туристам оказывается необходимая медицинская помощь, врачи устанавливают связь симптомов с новым типом коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом 7,7 тысяч человек. Также стало известно, что от инфекции умер уже 171 человек. При этом 136 человек выздоровели.

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