Анализы не подтвердили коронавирус у туристов с итальянского круизного лайнера
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По результатам анализов двух китайских туристов с итальянского круизного лайнера Costa Smeralda, у них нет коронавируса нового типа, передает ANSA.
Муж и жена прибыли из Гонконга в Милан 25 января. Анализы проводились в Национальном институте инфекционных заболеваний «Спалланцани» в Риме.
Всего на борту находились 751 гражданин Китая.
Ранее сообщалось, что на круизном лайнере, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья, находятся 67 россиян.
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