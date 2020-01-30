Анализы не подтвердили коронавирус у туристов с итальянского круизного лайнера

По результатам анализов двух китайских туристов с итальянского круизного лайнера Costa Smeralda, у них нет коронавируса нового типа, передает ANSA.

Муж и жена прибыли из Гонконга в Милан 25 января. Анализы проводились в Национальном институте инфекционных заболеваний «Спалланцани» в Риме.

Всего на борту находились 751 гражданин Китая.

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья, находятся 67 россиян.

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