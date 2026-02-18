Непал ужесточил правила восхождения на Эверест

Национальная ассамблея Непала приняла законопроект, ужесточающий правила восхождения на Эверест. Об этом пишет издание Kathmandu Post.

Согласно документу, перед попыткой подняться на высочайшую вершину мира альпинисты должны совершить восхождение на одну из вершин, расположенных в Гималаях на высоте около семи тысяч метров.

Нововведение направлено на сокращение числа неопытных альпинистов, стремящихся покорить Эверест. Закон призван уменьшить очереди на маршрутах, количество несчастных случаев и нагрузку на спасательные службы.

Также ожидается, что требование предварительного восхождения на один из местных семитысячников будет способствовать развитию туризма в Непале. В частности, туроператоры уже начали активно предлагать экспедиции на такие вершины, как Химлунг и Барунцзе.

Всего на территории Непала насчитывается 86 вершин высотой от 7000 до 7999 метров.

Отмечается, что документ не вступит в силу в текущем году, поскольку должен пройти одобрение палаты представителей — нижней палаты парламента. Это дает альпинистам, планирующим восхождение на Эверест, возможность попытаться покорить высочайшую вершину мира уже нынешней весной — до введения новых требований.

