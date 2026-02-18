Россиянина задержали в Швеции по запросу США

Полиция безопасности Швеции (СЕПО) задержала россиянина по запросу США. Об этом сообщает телеканал TV4.

По его данным, гражданин РФ находился в международном розыске после заочного ареста в Соединенных Штатах. В декабре он был задержан СЕПО в Стокгольме. Американская сторона подозревает его в нарушении санкций в 2022-2023 годах и добивается экстрадиции.

По словам пресс-секретаря СЕПО Юнатана Свенссона, речь идет о международном ордере на арест, и так как Швеция помогает другой стране в расследовании уголовного дела, то не может разглашать подробности.

Окружной суд Стокгольма постановил оставить задержанного под стражей до принятия решения об экстрадиции, которое должны утвердить генеральный прокурор, Верховный суд и правительство Швеции.

