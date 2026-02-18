Размер шрифта
Россиянина задержали в Швеции по запросу США

TV4: полиция Швеции задержала россиянина по запросу США
Global Look Press

Полиция безопасности Швеции (СЕПО) задержала россиянина по запросу США. Об этом сообщает телеканал TV4.

По его данным, гражданин РФ находился в международном розыске после заочного ареста в Соединенных Штатах. В декабре он был задержан СЕПО в Стокгольме. Американская сторона подозревает его в нарушении санкций в 2022-2023 годах и добивается экстрадиции.

По словам пресс-секретаря СЕПО Юнатана Свенссона, речь идет о международном ордере на арест, и так как Швеция помогает другой стране в расследовании уголовного дела, то не может разглашать подробности.

Окружной суд Стокгольма постановил оставить задержанного под стражей до принятия решения об экстрадиции, которое должны утвердить генеральный прокурор, Верховный суд и правительство Швеции.

17 февраля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что из Объединенных Арабских Эмиратов депортировали двоих россиян, похитивших 209 млн рублей. По ее словам, один из задержанных обвиняется в трех эпизодах мошенничества. По версии следствия, с 2019 по 2023 год группа проводила финансовые операции без лицензии. Они оказывали банковские услуги, переводили деньги по поручению физических и юридических лиц, занимались инкассацией и ведением банковских счетов.

Ранее россиянку депортировали из Таиланда из-за незаконного хобби.
 
