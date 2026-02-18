Названа самая уязвимая категория заемщиков

В 2026 году самая уязвимая категория заемщиков в России — люди, у которых, помимо ипотеки, есть потребительский заем или автокредит, сказала «Газете.Ru» экономист, финансист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«В 2026 году наиболее уязвимыми могут оказаться заемщики с высокой долговой нагрузкой — те, у кого, помимо ипотеки, есть потребительские кредиты или автокредиты. Также чувствителен сегмент первичного жилья в крупных городах, где стоимость квадратного метра существенно выросла. Если доходы домохозяйств будут расти медленно, а ставки останутся высокими, часть потенциального спроса может уйти в аренду. С одной стороны, рост числа заемщиков по ипотеке — это показатель того, что ипотека остается главным инструментом решения жилищного вопроса. С другой — увеличивается и средний размер кредита. И вот это уже более чувствительный фактор. Чем выше чек и дольше срок, тем выше нагрузка на семейный бюджет», — отметила Кузнецова.

По ее словам, в условиях, когда ставки на рыночную ипотеку остаются высокими, а рост доходов неравномерный, именно долговая нагрузка становится ключевым риском.

При этом просрочка по ипотеке традиционно ниже, чем по необеспеченным кредитам, подчеркнула Кузнецова. По ее словам, во многом это объясняется тем, что заемщики стараются не допускать просрочек по жилью — это базовая потребность. Кроме того, значительную долю выдач в 2025 году обеспечили льготные программы, где ставка ниже рыночной, а значит, и ежемесячный платеж более комфортный, сказала эксперт. Но она призвала понимать: устойчивость сегодня во многом опирается именно на государственные субсидии.

По мнению Кузнецовой, при постепенном снижении ключевой ставки будет оживление рефинансирования ипотеки и более устойчивый спрос. Если же ставка будет долго оставаться на повышенном уровне, рынок станет более избирательным — сократятся новые выдачи вне льготных программ, а застройщики будут активнее использовать скидки и рассрочки, добавила эксперт. В этом случае цены на жилье, скорее всего, перейдут в стагнацию в реальном выражении, заключила Кузнецова.

