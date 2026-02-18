Размер шрифта
В США рассказали о шпионаже американских подлодок у баз ВМФ России

NSJ: американские подлодки продолжают шпионить вблизи баз ВМФ России
dvidshub.net

Подлодки США продолжают шпионить вблизи баз Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщил обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Брент Иствуд.

Журналист напомнил о столкновении российской подлодки B-276 «Кострома» и американской субмарины Baton Rouge в феврале 1992 года у побережья Североморска. Тогда президент США Джордж Буш — старший для принесения извинений направил в Кремль госсекретаря Джеймса Бейкера. По словам обозревателя, американская сторона в ходе встречи хотела сохранить в тайне, что она подключалась к российским подводным коммуникациям для сбора разведывательной информации.

Иствуд утверждает, что американские подлодки до сих пор продолжают шпионить у баз ВМФ России.

«Будем надеяться, что их не поймают, иначе [действующий президент США Дональд] Трамп окажется в дипломатической затруднительной ситуации, из которой ему не выбраться», — говорится в материале.

В августе прошлого года Трамп сообщил, что отдал приказ передислоцировать две атомные подлодки в «соответствующие районы» в ответ на высказывания зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева на ядерную тематику. При этом глава Белого дома не стал обозначать их точное местоположение.

Ранее Медведев заявил, что РФ «так и не нашла» якобы отправленные Трампом подлодки.
 
