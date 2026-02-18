СМИ рассказали о значительном росте числа приходов РПЦ на африканском континенте

Bloomberg: Москва с помощью РПЦ усиливает свое влияние в Африке

Русская православная церковь (РПЦ) существенно увеличила свое присутствие на африканском континенте. Об этом сообщает Bloomberg.

После образования в 2021 году Патриаршего экзархата Африки число стран континента, где функционируют приходы РПЦ, возросло с четырех до 34. При этом количество священников и диаконов увеличилось до 270, а приходов и общин — до 350. Большинство из них присоединились к РПЦ, выйдя из юрисдикции Александрийской православной церкви.

В статье отмечается, что такое географическое расширение может стать самым значительным в истории РПЦ. Bloomberg считает это частью более масштабной стратегии России по укреплению влияния в Африке на фоне санкций из-за украинского конфликта.

В то же время опрошенные агентством африканские священники заявили, что расширение деятельности РПЦ на континенте не связано с политическими целями Москвы, а носит исключительно духовный характер.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин направил председателю Миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки иерею Георгию Максимову письмо с благодарностью за вклад в подготовку и проведение второго саммита Россия — Африка.

Ранее в РПЦ рассказали о наращивании присутствия в Азии.