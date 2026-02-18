Росалкогольтабакконтроль впервые раскрыл данные о продаже алкоголя в новых регионах РФ

Росалкогольтабакконтроль впервые раскрыл данные о продаже алкогольной продукции в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в январе жители ДНР купили 1,75 млн литров алкоголя, ЛНР — 1 млн литров. В Запорожской области объем продаж составил 314 тыс. литров, в Херсонской — 85 тыс. литров.

В общей сложности в этих регионах в начале года было реализовано около 3,2 млн литров алкогольной продукции.

При этом суммарный объем продаж алкоголя в России в январе 2026 года достиг 168,8 млн литров.

В конце прошлого года исследование сервиса Ozon Fresh показало, что в России в декабре 2025 года резко вырос спрос на безалкогольные напитки: продажи безалкогольного пива увеличились почти втрое, а безалкогольного вина — в два раза. Аналитики сравнили данные за последние три недели декабря 2024 и 2025 годов и пришли к выводу, что все больше россиян отдают предпочтение безалкогольным версиям привычных напитков.

