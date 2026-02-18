Монах рассказал, как встретить буддийский Новый год

В преддверии буддийского Нового года верующие проводят обряд очищения и стараются привнести в свою жизнь что-то новое. Об этом РИА Новости сообщил председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов).

«Во-первых, буддисты стараются до наступления Нового года проводить обряд очищения. <...> Второе — сам праздник символизирует обновление всего, поэтому все буддисты стараются в день Нового года что-то новое привнести в свою жизнь», — сказал монах.

Йонтен добавил, что в ходе очищения верующие стремятся оставить все негативные эмоции и скверные ссоры в прошлом году. Чтобы привнести в жизнь что-то новое, люди, чаще всего, покупают новую одежду или машину, отметил геше. Также в первые 15 дней «белого месяца» верующие принимают участие в молитвенных собраниях «Монлам Ченмо», уточнил монах.

Буддийский Новый год (Сагаалган или Цаган Сар — «Белый месяц») — один из важнейших праздников монголоязычных народов. Событие приурочено к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю. В России его отметят 18 февраля.

