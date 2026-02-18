Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Монах рассказал, как встретить буддийский Новый год

Геше Йонтен: на буддийский Новый год верующие проводят обряд очищения
IMAGO/Matrix Images / Diego Azub/Global Look Press

В преддверии буддийского Нового года верующие проводят обряд очищения и стараются привнести в свою жизнь что-то новое. Об этом РИА Новости сообщил председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов).

«Во-первых, буддисты стараются до наступления Нового года проводить обряд очищения. <...> Второе — сам праздник символизирует обновление всего, поэтому все буддисты стараются в день Нового года что-то новое привнести в свою жизнь», — сказал монах.

Йонтен добавил, что в ходе очищения верующие стремятся оставить все негативные эмоции и скверные ссоры в прошлом году. Чтобы привнести в жизнь что-то новое, люди, чаще всего, покупают новую одежду или машину, отметил геше. Также в первые 15 дней «белого месяца» верующие принимают участие в молитвенных собраниях «Монлам Ченмо», уточнил монах.

Буддийский Новый год (Сагаалган или Цаган Сар — «Белый месяц») — один из важнейших праздников монголоязычных народов. Событие приурочено к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю. В России его отметят 18 февраля.

Ранее в России вырос уровень патриотизма у буддистов.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!