Лукашенко назвал позорищем импорт свинины из России

Лукашенко раскритиковал импорт свинины из России
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая отчет правительства за 2025 год, раскритиковал импорт свинины из-за рубежа. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы же из России завозим свинину. Позорище! Беларусь завозит свинину. Мы чуть ли не на $200 млн там, или сколько, завезли свинины», — сказал глава республики.

Лукашенко добавил, что в Белоруссии следует нарастить собственное производство. По его словам, импорт продуктов осуществляется из-за того, что «своего нет».

16 февраля Лукашенко заявил, что Россию и Белоруссию не оторвать друг от друга. Белорусский лидер отметил, что Минск всегда был ориентирован на Москву.

В январе президент Белоруссии позитивно оценил развитие сотрудничества с Россией по итогам 2025 года. Принимая с докладом посла республики в РФ Александра Рогожника, он отметил, что российское направление является важным и основным для Минска.

Ранее Лукашенко рассказал об одной проблеме Белоруссии, связанной с Россией.
 
