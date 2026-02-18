Размер шрифта
Американский самолет провел разведку над районом учений КСИР

Самолет ВМС США провел разведку над районом учений КСИР в Ормузском проливе
Reuters

Американский противолодочный самолет P-8A Poseidon провел разведку над районом учений Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По его данным, патрульный самолет вылетел с авиабазы Шейх Иса в Бахрейне. Несколько часов он кружил над Ормузским проливом. При этом самолет опускался на довольно низкую высоту — до шести тысяч метров.

Иран отрабатывает в Ормузском проливе сценарии возможных военных действий. По данным агентства Fars, в ходе учений подводные лодки тренируются наносить удары по надводным целям, также КСИР запускает с моря и суши новые ракеты, устойчивые к действиям средств радиоэлектронной борьбы.

17 февраля командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири заявил, что Иран готов закрыть Ормузский пролив в случае необходимости в самые кратчайшие сроки.

11 февраля газета The Wall Street Journal писала, что США рассматривают возможность захвата танкеров, перевозящих иранскую нефть, чтобы заставить Тегеран заключить соглашение по иранской ядерной программе.

Ранее Иран предупредил о готовности ответить США при нападении.
 
