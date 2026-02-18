Управляющим компаниям напомнили об ответственности за неочищенные от снега крыши

Управляющую компанию (УК) могут оштрафовать на 350 тысяч рублей за неубранную от снега и наледи крышу дома. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры семейного и жилищного права МГЮА имени О.Е. Кутафина Евгения Басос.

Она напомнила, что очистка крыши многоквартирного дома от сосулек является обязанностью УК. Неисполнение этой обязанности квалифицируется как грубое нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом и карается наложением «штрафа на должностных лиц в размере от 100 тыс. до 250 тыс. рублей или дисквалификацией на срок до 3 лет; на юридических лиц — от 300 тыс. до 350 тыс. рублей (ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ)».

Если действие или бездействие УК привело к причинению вреда жизни, здоровью или имуществу людей, то ее можно привлечь к гражданско-правовой ответственности в соответствии с главой 59 Гражданского кодекса РФ. В таком случае УК будет обязана возместить ущерб в полном объеме, отметила Басос.

По ее словам, если ненадлежащее исполнение обязанностей повлекло крупный ущерб (свыше 1,5 млн рублей) либо нарушение прав граждан, то УК можно привлечь к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). В случаях, когда последствия привели к тяжкому вреду здоровью либо к получению несовместимых с жизнью травм, наказание может составить до пяти лет лишения свободы, добавила эксперт.

В январе почетный адвокат России Дмитрий Краснов рассказал, что россиянам положены компенсации за травмы, полученные из-за плохой уборки придомовых и городских территорий от снега и льда — например, если человек поскользнулся и сломал руку из-за того, что тротуар не был посыпан песком или реагентом. В этом случае коммунальщики, УК или ТСЖ обязаны компенсировать затраты на лечение.

Ранее россиянам объяснили, как получить компенсацию за обрушение наледи и сосулек.