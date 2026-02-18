Размер шрифта
Военкор заявил о ликвидации Зеленского

Военкор Кулько: боец ВСУ Зеленский ликвидирован на Славянском направлении
Oleg Petrasiuk/AP

На Славянском направлении был ликвидирован военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Зеленский. Об этом сообщил военкор Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале.

«Служил Зеленский в 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный яр», которую за высокие потери в ВСУ прозвали «холодные ноги», — написал военкор.

Кулько добавил, что Зеленского ликвидировали в селе Резниковка в ходе наступления военнослужащих 123-й бригады Вооруженных сил (ВС) России.

В январе в силовых структурах РФ сообщили, что на Украине был ликвидирован разрабатывавший высокотехнологичное оружие полковник ВСУ. Речь шла о начальнике учебно-научного испытательного полигона высокотехнологичного вооружения и военной техники НИИ Алексее Филиппенкове 1980 года рождения.

До этого расчет беспилотников разведывательно-штурмовой бригады «Волки», входящей в Добровольческий корпус, уничтожил украинского корректировщика на Краматорско-Славянском направлении. По словам командира разведотряда с позывным «Журба», в ходе многодневного наблюдения бойцы выявили военнослужащего противника, который на протяжении длительного времени наводил артиллерию и авиацию ВСУ на российские позиции.

Ранее в силовых структурах России заявили об уничтожении наемников украинских подразделений в Одесской области.
 
