Во Владивостоке возбудили уголовно дело против опасно пошутившего пенсионера

Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов арестовали пенсионера, который угрожал взорвать жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД РФ по Приморскому краю.

67-летний мужчина позвонил по телефону экстренных служб и заявил, что хранит в своей квартире 150 кг тротила и намерен совершить взрыв. Незамедлительно выехавшие на место силовики эвакуировали соседей, проверили квартиру со служебной собакой. Взрывчатка найдена не была.

«Пошутивший» пенсионер задержан. В отношении мужчины, который признал, что поступил неправильно, возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

5 февраля стало известно, что в Москве осудили женщину, в состоянии алкогольного опьянения угрожавшую взорвать Красную площадь и поджечь Ленина.

22 декабря стало известно, что в Белгороде мужчина пришел в банк и угрожал взорвать внутри самодельное взрывное устройство.

Ранее мужчина ворвался на радиостанцию в Петербурге и угрожал устроить взрыв.