Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Во Владивостоке возбудили уголовно дело против опасно пошутившего пенсионера

В Приморье задержали угрожавшего взорвать дом пожилого мужчину
РИА Новости

Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов арестовали пенсионера, который угрожал взорвать жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД РФ по Приморскому краю.

67-летний мужчина позвонил по телефону экстренных служб и заявил, что хранит в своей квартире 150 кг тротила и намерен совершить взрыв. Незамедлительно выехавшие на место силовики эвакуировали соседей, проверили квартиру со служебной собакой. Взрывчатка найдена не была.

«Пошутивший» пенсионер задержан. В отношении мужчины, который признал, что поступил неправильно, возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

5 февраля стало известно, что в Москве осудили женщину, в состоянии алкогольного опьянения угрожавшую взорвать Красную площадь и поджечь Ленина.

22 декабря стало известно, что в Белгороде мужчина пришел в банк и угрожал взорвать внутри самодельное взрывное устройство.

Ранее мужчина ворвался на радиостанцию в Петербурге и угрожал устроить взрыв.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!