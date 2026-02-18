В Приамурье сошел с рельсов вагон грузового состава

Из-за схода с рельсов вагона грузового состава в Зейском округе Амурской области задерживаются два пассажирских поезда. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает ТАСС.

Вагон сошел с рельсов 17 февраля на перегоне Путевой пост 2683 км — Верхнезейск Дальневосточной железной дороги. На место происшествия направлен восстановительный поезд, пострадавших нет. В результате аварии задержано движение поездов №363 Комсомольск-на-Амуре — Тында и №364 Тында — Комсомольск-на-Амуре. Для их пассажиров за счет средств Дальневосточной железной дороги организованы питание, подвоз воды, медицинское и противопожарное обеспечение.

16 февраля сообщалось, что пять человек пострадали при сходе поезда с рельсов в швейцарских Альпах.

10 февраля стало известно, что в Хабаровском крае сошли с рельсов 25 вагонов, 21 из них опрокинулся.

Ранее появилось видео мощного взрыва вагонов-цистерн в Тамбовской области.