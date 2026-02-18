Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Ветврач объяснил, как реагировать на принесенную кошкой мышь, чтобы ее не обидеть

Ветврач Руденко: кошка может приносить хозяину мышь в качестве подарка
Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Поведение домашних кошек, которые приносят хозяевам мышей или птиц, часто вызывает недоумение и даже отвращение, однако с точки зрения этологии это нормальный и инстинктивный поступок, рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

«Кошка не делает это «назло» и не стремится шокировать человека. В основе такого поведения лежит охотничий инстинкт и социальные модели, сохранившиеся со времен диких предков», — объяснил он.

Существует несколько объяснений, почему кошка приносит добычу именно хозяину.

«Во-первых, человек для нее — часть социальной группы, а иногда и существо, которое кошка воспринимает как «неспособного охотиться». В этом случае мышь действительно является своеобразным «подарком» или проявлением заботы: кошка делится ресурсом с членом своей «семьи». Во-вторых, это может быть форма обучения. В природе взрослые кошки приносят добычу котятам, чтобы показать им результат охоты и «урок выживания». Домашняя кошка может бессознательно переносить эту модель на человека», — рассказал ветврач.

Важно понимать, что для кошки такая добыча — предмет гордости, а не мусор. Резкая негативная реакция, крик или наказание не только не решат проблему, но и могут ухудшить отношения с животным. С точки зрения специалиста, оптимальная реакция — спокойно убрать добычу, не поощряя и не наказывая кошку, и переключить ее внимание.

«Убирать мышь следует с соблюдением гигиены. Нельзя брать ее голыми руками, так как грызуны могут быть переносчиками паразитов и инфекций. Лучше использовать перчатки или плотный пакет, поместить мышь в герметичный пакет и выбросить в уличный контейнер для отходов. После этого необходимо тщательно вымыть руки и при необходимости обработать поверхность, где лежала добыча», — посоветовал Руденко.

Если кошка регулярно приносит «трофеи», снизить частоту такого поведения помогают меры по ограничению доступа к охоте, например, контроль выхода на улицу, использование ошейников с колокольчиком или повышение уровня игровой активности дома. Но полностью избавиться от этого инстинкта невозможно — он является частью кошачьей природы, констатировал эксперт.

Ранее ветеринар запретил будить кошек, когда они дергаются во сне.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!