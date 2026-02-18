Ветврач объяснил, как реагировать на принесенную кошкой мышь, чтобы ее не обидеть

Поведение домашних кошек, которые приносят хозяевам мышей или птиц, часто вызывает недоумение и даже отвращение, однако с точки зрения этологии это нормальный и инстинктивный поступок, рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

«Кошка не делает это «назло» и не стремится шокировать человека. В основе такого поведения лежит охотничий инстинкт и социальные модели, сохранившиеся со времен диких предков», — объяснил он.

Существует несколько объяснений, почему кошка приносит добычу именно хозяину.

«Во-первых, человек для нее — часть социальной группы, а иногда и существо, которое кошка воспринимает как «неспособного охотиться». В этом случае мышь действительно является своеобразным «подарком» или проявлением заботы: кошка делится ресурсом с членом своей «семьи». Во-вторых, это может быть форма обучения. В природе взрослые кошки приносят добычу котятам, чтобы показать им результат охоты и «урок выживания». Домашняя кошка может бессознательно переносить эту модель на человека», — рассказал ветврач.

Важно понимать, что для кошки такая добыча — предмет гордости, а не мусор. Резкая негативная реакция, крик или наказание не только не решат проблему, но и могут ухудшить отношения с животным. С точки зрения специалиста, оптимальная реакция — спокойно убрать добычу, не поощряя и не наказывая кошку, и переключить ее внимание.

«Убирать мышь следует с соблюдением гигиены. Нельзя брать ее голыми руками, так как грызуны могут быть переносчиками паразитов и инфекций. Лучше использовать перчатки или плотный пакет, поместить мышь в герметичный пакет и выбросить в уличный контейнер для отходов. После этого необходимо тщательно вымыть руки и при необходимости обработать поверхность, где лежала добыча», — посоветовал Руденко.

Если кошка регулярно приносит «трофеи», снизить частоту такого поведения помогают меры по ограничению доступа к охоте, например, контроль выхода на улицу, использование ошейников с колокольчиком или повышение уровня игровой активности дома. Но полностью избавиться от этого инстинкта невозможно — он является частью кошачьей природы, констатировал эксперт.

